'Küçük sürprizim var" demişti: Gazeteci Altuntaş'la tartışan Elçin Sangu belge paylaştı

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında 'tekelleşme' gerekçesiyle soruşturma başlamasının ardından tartışmalar devam ediyor.

Oyuncu Elçin Sangu ile gazeteci Birsen Altuntaş arasında tartışma yaşandı.

Birsel Altuntaş, son günlerde yaşananlarla ilgili Elçin Sangu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Devletin yargısı, Rekabet Kurumu çalışmalarını başlattı. Oyuncuların ki, konunun ama merkezi bile değilken sektörü kurtarmaya soyunması, şu gereksiz rol çalma çabası çok manasız, değil mi? Bir sakin olsa herkes ya..." yorumunu yaptı.

Bunun üzerine Sangu, "“Hayatını oradan buradan duyduğu yalan yanlış haberlerle gündem yaratarak kazanan bir insan mı bunları söylüyor bana? Benim sektörüm hakkında ahkâm kesecek bilgiye nasıl sahip olabilirsin? Dedikoduları dinleyip haber yapıyor, hatta bazen şirket içinde kalması gereken bilgileri de yayıyorsun. Sen de bu sistemin tam olarak bir parçasısın" yanıtını verdi.

“Hayatını oradan buradan duyduğu yalan yanlış haberlerle gündem yaratarak kazanan bir insan mı bunları söylüyor bana? Benim sektörüm hakkında ahkâm kesecek bilgiye nasıl sahip olabilirsin? Dedikoduları dinleyip haber yapıyor, hatta bazen şirket içinde kalması gereken bilgileri de… https://t.co/GWtVzSE6oT — Elçin Sangu (@elcnsng) January 12, 2025

Birsen Altuntaş ise şunları söyledi:

"Elçin Sangu, sen ve Farah Zeynep her meseleden rol çalma peşindesiniz ama işiniz rol yapmak, rol çalmak değil. Devletin yargısı, Rekabet Kurumu çalışıyor. Atlayıp durmayın her şeye... Başımız şişti... Boş yapmayın.. Ayrıca sen kimsin ki benim mesleğimi değersizleştirmeye kalkıyorsun? Dedikodu deyince de sen o işte bizden çok daha başarılısın. Bunu sektörde herkes bilir. Buradaki bir iki ergenden aferin alacaksın diye de daha fazla saçmalama...

Bu arada Elçin Sangu, hak, hukuk, adalet ya gündem... Herkes her şeyi konuşuyor. Geçmişte başrolünü oynadığın "İyi Günde Kötü Günde" dizisinin sosyal medyacısı varken eşinin daha iyi yapacağını düşünüp yerine işi ona aldırdığın doğru mu? Yanlış da olabilir tabii... Dedikodu dedin ya, hakkında böyle de bir iddia duymuştum. Bunu da konuşalım.

Bu arada Elçin Sangu, hak, hukuk, adalet ya gündem... Herkes her şeyi konuşuyor. Geçmişte başrolünü oynadığın "İyi Günde Kötü Günde" dizisinin sosyal medyacısı varken eşinin daha iyi yapacağını düşünüp yerine işi ona aldırdığın doğru mu? Yanlış da olabilir tabii... Dedikodu dedin… https://t.co/ey2KZV6SGT — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) January 12, 2025

ALTUNTAŞ'IN İDDİASI

Altuntaş ayrıca Elçin Sangu'nun, eski menajeri olan Başay Okay'ın açtığı davayı kaybettiğini iddia etti.

Altuntaş, şunları söyledi: "Son olarak Elçin Sangu, senin asıl hesabının eski menajerinle ilgili olduğunu herkes çok iyi biliyor. Eski menajerin Başay Okay'ın açtığı davayı kaybettin, mahkeme eski menajerine 100 bin dolar ve 2 milyon 378 bin TL'yi faiziyle ödemesine karar verdi. Sen giden paralarına üzülüyorsun galiba... Hazır menajerler konusu açıldı diye sen de kendi konunu açmak istedin sanırım. Ama herkes sektördeki haksızları konuşuyor. Yani özetle senin sektörünün konusu senin kelepçe sözleşmen değil. Rekabet Kurumu da senin menajerinle özel durumunu değil, tekelleşmeyi araştırıyor. Biraz okumaya ağırlık versen ne iyi olacak!"

Son olarak Elçin Sangu, senin asıl hesabının eski menajerinle ilgili olduğunu herkes çok iyi biliyor.

Eski menajerin Başay Okay'ın açtığı davayı kaybettin, mahkeme eski menajerine 100 bin dolar ve 2 milyon 378 bin TL'yi faiziyle ödemesine karar verdi. Sen giden paralarına… https://t.co/yfn9ygh2yc — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) January 12, 2025

Elçin Sangu ise Altuntaş'a yanıt olarak, "Yarın sana küçük bir sürprizim var beklemede kal. Senin için söylediklerimin ne kadar doğru olduğunu , aslı astarı olmadan atıp tuttuğunu yarın alnına nişane olarak yapıştırcam güle güle kullanırsın" ifadelerini kullandı.

Yarın sana küçük bir sürprizim var beklemede kal :) @birsenaltuntas1 — Elçin Sangu (@elcnsng) January 12, 2025

ELÇİN SANGU BELGE PAYLAŞTI

Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sangu, "Buraya bir magazin dedikodusu tabii ki bırakmayacağım. Dün dediğim gibi yalan yanlış bilgilerle yalan haber yapan bir insansın demiştim. Bu da belgesi. 8 yıldır bununla uğraşıyoruz. Ama zorbalık yapmak için yalan haber yapıyorsun. Bu dava ben ve tüm oyuncular için emsal niteliğinde olacak önemli bir davadır. Senin ve senin gibilerin dedikodu malzemesi olamayacak kadar mühimdir sektör adına" ded.

Sangu, ayrıca mahkeme tutanaklarının belgesini paylaştı.