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Küçük tencere dahi dolmuyor

Çalışma Yaşamı
  • 27.01.2025 05:00
  • Giriş: 27.01.2025 05:00
  • Güncelleme: 27.01.2025 05:00
Kaynak: ANKA
Küçük tencere dahi dolmuyor
Fotoğraf: ANKA

DİSK Emekli-Sen üyeleri, “Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz” diyerek İstanbul Okmeydanı Anadolu Parkı’nda eylem yaptı.

Sendikanın Şişli ve Beyoğlu Şube Başkanı Hasan Karakazan, “Hani diyorlar ya, dilimleri küçültün diye. Küçülte küçülte tencereler bu kadar oldu. Çocuklarımıza çorba diye su içireceğiz. Utansın bu hükümet” dedi.

Ortak açıklamada, "Emeklileri bir ülkede belirlenen en düşük ücret tutarından daha düşük aylıklara mahkûm etmek kimsenin haddine değildir" denildi.

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