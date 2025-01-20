Küçükbaş hayvan yetiştiricisi darda

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Çağlar Bayazıt’ı ziyaret ederek, hayvancılıkta yaşanan sorunları yerinde dinledi. Gürer, “Ülkemizde et ve süt ürünleri erişilemez hale geldi. Dar gelirli için bu ürünlere ulaşmak her geçen gün daha da zorlaşırken hayvan üreticileri de kazanç elde edemediklerini söylüyorlar” dedi.

Gürer, “Hayvancılık yapanlar bu işten para kazanmadığını söylüyorlar. Vatandaş kasaba gitti mi et alamıyor. . Bunun yanı sıra hayvancılık yapanlar da bu işten dertli” diye konuştu. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Çağlar Bayazıt ise yem maliyetlerinden kredi sorunlarına kadar küçükbaş hayvancılığın içinde bulunduğu durumu şu sözlerle anlattı:

“Geçen yıla göre bu yıl yem fiyatlarında yüzde 100 artış var. Aşısı, veteriner gideri derken hayvanımıza kendimiz bakıyoruz. Kredi çekebildiğimizde borcumuzu ancak başka borçla kapatabiliyoruz. İstediğimiz zaman krediye ulaşamıyoruz. Bölgede koyunculuk yapanların sayısı her geçen gün azalıyor. Maliyetler yüksek olduğu için kimse bu işi sürdüremiyor. İcraya düşüp evi satılan da oldu, hayvanı ya da aracı satılan da… Artık bu işten tamamen vazgeçenler çok.”