Küçükçekmece'de 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Küçükçekmece'de, bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Nisan'da Söğütlüçeşme Mahallesi'nde M.K'nin (29) sabah saatlerinde otobüse bineceği sırada kimliği belirsiz kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasının ardından çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının gece saatlerinde sprey boyayla boyanarak etkisiz hale getirildiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemede ise 1 mermi kovanı ele geçirildi.

Polis, görüntülerinde, şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra bir araca binerek olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu şüpheliler A.R.T, Ö.T. ve İ.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.R.T savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, İ.T. tutuklandı, Ö.T. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, gece çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarının sprey boyayla boyanması ve saldırganın kaçması kameraya yansıdı.