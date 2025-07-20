Küçükçekmece'de 2 katlı binada balkon çöktü: Bina tahliye edilip mühürlendi

İstanbul Küçükçekmece'de 2 katlı bir binanın balkonu çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tahliye edilen bina mühürlendi. Belediye ekiplerinin alacağı karot örneği sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan 2 katlı binanın balkon kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Beton parçalar, zemin katta bulunan marketin tentesine ve önünde park halinde olan otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve belediyeye bağlı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekipler, sokağı güvenlik şeridiyle kapatırken, yapılan incelemenin ardından tahliye edilen bina mühürlendi.

Belediye ekiplerinin yarın alacağı karot örneği doğrultusunda binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

"BİR SES GELDİ, BALKON ÜZERİMİZE ÇÖKTÜ"

Olay anını anlatan Fatih Karabey, “Marketteydim, tam çıkıyordum. Burak Bey arkamdan geliyordu, ben bir adım öndeydim. Arkamdan bir ses geldi, balkon üzerimize çöktü. Herhangi bir uyarıcı ses duymadık, bir anda çökme oldu. Yoğun bir cadde burası, Allah'tan kimseye bir şey olmadı" dedi.

"İSTANBUL'UN ÇEŞİTLİ KÖŞELERİNDE CANLI BOMBA GİBİ BİNALAR VAR"

Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Pamuk ise, “Binada kullanılan demir cinsi eski, yani tırtıksız. Bu tür yapılar taşıma kapasitelerini yitiriyor. Geçen yıl Mayıs ayında yaşanan olayda olduğu gibi, kendi ağırlığını taşıyamayan köşelerde çökmeler meydana geliyor. Bu tarz yapılar İstanbul'un çeşitli köşelerinde adeta canlı bomba gibi duruyor. Her gün can ve mal kaybı riski taşıyor" diye konuştu.