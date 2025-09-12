Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: Yaralılar var

İstanbul'da 5 katlı binada çıkan yangında yaralanan ve dumandan etkilenenler hastaneye kaldırılıdı.

Küçükçekmece'de bulunan 5 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle binada mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor.

Yaralılar ve dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor.