Küçükçekmece'de 5 katlı riskli bina boşaltıldı

Güncel
  • 11.02.2026 10:53
  • Giriş: 11.02.2026 10:53
  • Güncelleme: 11.02.2026 11:45
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İstanbul Küçükçekmece'de yana doğru kaydığı tespit edilen 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir bina, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yana doğru kaydı.

Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, 11 daireden oluşan 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Binanın dış kısmında çatlaklıkların olduğu gözlendi.

Boşaltılan binanın bazı sakinleri, yan taraftaki inşaat çalışması nedeniyle apartmanlarının zarar gördüğünü iddia etti.

