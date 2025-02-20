Küçükçekmece'de 7 katlı bina tahliye edildi: Duvarlardan çatlama sesi geldi

İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın duvarlarından gelen sesler üzerine çatlama şüphesi ile tahliye edildi.

İhbar üzerine sevk edilen ekipler binada inceleme yaparken, tahliye edilen vatandaşlar otellere yerleştirildi.

Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, "Binada daha önce bir karot alınmış. Tedbiren vatandaşlarımızı buradan tahliye ettik. Karot sonucuna göre ise artık bina ile ilgili ne karar verilecekse ona göre işlem yapılacak" dedi.

Olay, Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bülbül Sokak’ta bulunan 7 katlı bir binanın ikinci katındaki dairenin duvarında çatlama meydana geldi.

Daire sahibi önce komşularına haber verdi ardında da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, binada inceleme yaptı. Polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucu 40 daire olan bina tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşların bir kısmı kendi yakınlarının evine, bir kısmı ise belediye ekiplerinin belirlediği otellere yerleştirildi. Gün içerisinde binada detaylı inceleme yapılacağı belirtildi.

Gece boyunca polis ve zabıta ekiplerinin bina çevresinde önlem alacağı öğrenildi.

'KAROT SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLECEK'

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, "Gece saat 23.00 gibi 112 Acil ihbar hattımıza gelen ihbar üzerine AFAD, UMKE, polis ve belediye ekiplerimiz gelerek binada inceleme yaptılar. Binada daha önce bir karot alınmış. Tedbiren vatandaşlarımızı buradan tahliye ettik. Karot sonucuna göre ise artık bina ile ilgili ne karar verilecekse ona göre işlem yapılacak" şeklinde konuştu.

'BİR ŞEY OLURSA KİRALIK EV BAKACAĞIZ'

Binada yaşayan Nevruz Aslan, "Biz dışarıdaydık zaten geldik böyle bir olayla karşılaştık. Binada çatlak olduğu söyleniyor ama biz tam bilmiyoruz. Biz geldiğimizde herkes dışarıdaydı, biz de bir açıklama bekliyoruz. Bir şey olursa evden çıkacağız, kiralık ev bakacağız. Şu anda bir akrabamız var onun yanına gideceğiz" ded