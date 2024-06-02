Küçükçekmece'de bina çöktü: Görüntüler ortaya çıktı
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kartalepe Mahallesi’nde 1988 yapımı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yıkılan binanın enkazından 7 kişi yaralı olarak çıkarılırken, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan binanın çökme anı görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kartalepe Mahallesi’nde saat 08.40 sıralarında, 1988 yapımı olduğu açıklanan üç katlı bina çöktü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yıkılan binanın enkazından 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı, bir kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Enkaz altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları devam ederken, binanın çökme anının görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde binanın bir anda çöktüğü ve etrafta bulunan insanların kaçtığı görülüyor.