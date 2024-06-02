Küçükçekmece'de bina çöktü: Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kartalepe Mahallesi’nde 1988 yapımı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yıkılan binanın enkazından 7 kişi yaralı olarak çıkarılırken, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan binanın çökme anı görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Güncel 02.06.2024 11:14 Giriş: 02.06.2024 11:14

Güncelleme: 02.06.2024 11:21 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: AA