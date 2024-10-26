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Küçükçekmece'de binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 26.10.2024 23:57
  • Giriş: 26.10.2024 23:57
  • Güncelleme: 26.10.2024 23:57
Kaynak: AA
Küçükçekmece'de binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

İstasyon Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen bir kadına sağlık görevlilerince müdahalede bulunuldu.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binanın çatı katında hasar oluştu.

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