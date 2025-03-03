Küçükçekmece'de bir ev ve işyerine silahlı saldırı düzenleyen kişiler yakalandı

Küçükçekmece'de farklı tarihlerde ev ve iş yerlerine silahlı salıdırı düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mehmet Akif Mahallesi'nde 10 Şubat ve 21 Şubat tarihlerinde bir ev ve bir işyerinin kurşunlanması ihbarının ardından polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

İşyeri ve evin çevresinde yapılan incelemelerde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ekipler, 28 Şubat'ta şüphelilerin Kağıthane ve Pendik'teki saklandıkları evlere operasyon düzenledi.

1 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Yapılan operasyonda A.B. ve B.A. isimli 18 yaşından küçük 2 şüpheli ile B.N isimli saldırgan yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca olaylara dahil olduğu belirlenen B.F.Ç. isimli şüphelinin ise daha önceden tutuklanarak cezaevinde gönderildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.