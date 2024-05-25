Küçükçekmece'de bir iş yerine patlayıcı maddeli saldırı

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir iş yerinde patlama yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre, motosikletle gelen kişiler iş yerine patlayıcı madde atarak uzaklaştı.

Güncel 25.05.2024 21:20 Giriş: 25.05.2024 21:20

Güncelleme: 25.05.2024 21:23 Kaynak: DHA

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FOTOĞRAF: DHA