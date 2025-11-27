Küçükçekmece'de bir parka Ayşe Tokyaz’ın adı verildi

Cansız bedeni 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarında bir valizde bulunan ve meslekten ihraç edilmiş polis Cemil Koç tarafından öldürüldüğü tespit edilen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın ismi, Küçükçekmece Belediye Meclis kararıyla Atakent Mahallesi’nde bulunan bir parka verildi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Ayşe Tokyaz’ın adının ilçede sonsuza dek yaşatılacağını belirterek, bu kararın aynı zamanda kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir duruşun sembolü olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Ayşe Tokyaz’ın ikizi Esra Tokyaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ile Başkan Çebi’yi makamında ziyaret etmişti. Esra Tokyaz ikizi Ayşe Tokyaz’ın ismini yaşatma konusundaki duyarlılığından dolayı Çebi’ye teşekkür ederek “Bugün Ayşe’yi yaşatacak, bizim için anlamlı ve çok kıymetli bir park açıldı. Kardeşimin son nefesini verdiği yerde, Küçükçekmece’de. Çalmadığımız kapı kalmadı, Kemal Çebi bize kapısını açtı. Ayşe’nin adını yaşatacak bu park hepimize umut olsun” dedi.

***

NE OLMUŞTU?

İstanbul Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Tokyaz'ın en son ihraç polis memuru Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği, bu evde öldürülüp valize konulduğu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığı tespit edilmişti.

Cemil Koç'un "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle polislik mesleğinden ihraç edildiği belirlenmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Koç'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen ve 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki Oğuz Kal'ın "kasten öldürmeye iştirak" suçundan, polis memuru İ.U.U'nun da "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Soruşturmada, ifadelerin şüpheliye sızdırıldığı iddiasıyla da dört polis memuru tutuklanmıştı.

Savcılıkta ifade veren Ayşe Tokyaz'un kardeşi Esra Tokyaz, zanlı eski polis memuru Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberdar olduğunu söylemişti.

Emniyet, bilgiyi paylaşanların tespitine yönelik çalışma başlatılmıştı.

Yapılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Necdet Ç. ile Zülfü B.'nin sisteme girerek Cemil Koç'un bilgilerini sorguladıkları belirlenmişti.