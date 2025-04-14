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Küçükçekmece'de boş arazide erkek cesedi bulundu

Küçükçekmece'de Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi'nde 3 katlı metruk bir binanın arka tarafındaki boş arazide erkek cesedi bulundu.

Yurt
  • 14.04.2025 00:44
  • Giriş: 14.04.2025 00:44
  • Güncelleme: 14.04.2025 00:46
Kaynak: AA
Küçükçekmece'de boş arazide erkek cesedi bulundu
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Küçükçekmece'de boş arazide erkek cesedi bulundu.

Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi'nde 3 katlı metruk bir binanın arka tarafındaki boş arazide ceset görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, cesedin üzerinden kimliğini belirleyecek herhangi bir belge çıkmadı.

Uzun süre önce hayatını kaybettiği değerlendirilen kişinin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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