Küçükçekmece'de çatıdan kopan parçalar bir kişinin yaralanmasına neden oldu

Küçükçekmece'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından kopan parçalar, bir kişinin yaralanmasına yol açtı.

Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısının bir kısmı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar, başka bir binaya çarpıp zarar verdikten sonra yere düştü.

Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, başına isabet eden çatı parçaları nedeniyle yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Belediye ekipleri, çatısı uçan binanın çevresine güvenlik şeridi çekti.

Olaya tanık olan esnaf Doğuş Endes, şiddetli rüzgarın etkisiyle binanın çatısından kopan parçaların 40-45 yaşlarındaki bir kişinin başına düşerek yaralanmasına neden olduğunu anlattı.