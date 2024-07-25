Küçükçekmece'de cemevinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle cemevinde hasar oluştu.

Güncel 25.07.2024 12:32 Giriş: 25.07.2024 12:32

Güncelleme: 25.07.2024 13:08 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: AA