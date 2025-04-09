Küçükçekmece'de çiçekçide çıkan yangında 1 kişi öldü
İstanbul Küçükçekmece’de çiçekçi dükkanının bodrum katında çıkan yangında, içeride uyuyan çalışan Ersin Keskin hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
İstanbul Küçükçekmece’de bir çiçekçi dükkanının bodrum katında yangın çıktı. Yangında içeride uyuyan 35 yaşındaki çalışan Ersin Keskin hayatını kaybetti.
Cennet Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bulunan çiçek dükkanının bodrum katında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum kattaki yangını söndürürken çiçekçide çalışan Ersin Keskin'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Keskin’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olay yerine gelen Ersin Keskin’in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.