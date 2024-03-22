Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Küçükçekmece'de çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.03.2024 10:12
  • Giriş: 22.03.2024 10:12
  • Güncelleme: 22.03.2024 10:12
Kaynak: AA
Küçükçekmece'de çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de bir dairede çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi Hasapaşa Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dairedeki yangını söndürürken, mahsur kalan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı 2 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol