Küçükçekmece'de çıkan yangında 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Küçükçekmece'de bir dairede çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi Hasapaşa Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri dairedeki yangını söndürürken, mahsur kalan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı 2 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.