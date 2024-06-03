Küçükçekmece'de çöken bina: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi, şüpheliler adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 4’e çıktı. Binanın girişindeki restoranın eski sahibi ile yeni sahibinin eşi de gözaltına alındı. Gözaltındaki 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncel 03.06.2024 10:45 Giriş: 03.06.2024 10:45

Güncelleme: 03.06.2024 11:04 Kaynak: DHA

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