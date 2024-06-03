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Küçükçekmece'de çöken bina: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi, şüpheliler adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 4’e çıktı. Binanın girişindeki restoranın eski sahibi ile yeni sahibinin eşi de gözaltına alındı. Gözaltındaki 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncel
  • 03.06.2024 10:45
  • Giriş: 03.06.2024 10:45
  • Güncelleme: 03.06.2024 11:04
Kaynak: DHA
Küçükçekmece'de çöken bina: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi, şüpheliler adliyeye sevk edildi
Fotoğraf: DHA

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde dün (2 Haziran Pazar) çöken bina ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 4’e çıktı. 

Binanın girişindeki restoranın eski sahibi ile yeni sahibinin eşi de gözaltına alındı. Gözaltındaki 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece’de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 4 katlı bina dün sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, ve binanın girişinde bulunan restoran sahibi Ö.A.D. de gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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