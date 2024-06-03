Küçükçekmece'de çöken binanın bulunduğu cadde trafiğe açıldı
Küçükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenle çöken binanın bulunduğu cadde trafiğe açıldı.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kartalepe Mahallesi’nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak kurtartıldığı çöken binanın enkazı kaldırıldı.
Küçükçekmece’de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı çöken zemin artı 3 katlı binanın bitişiğindeki bina, belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.
Çöken binanın bitişiğinde bulunan ve risk taşıyan zemin artı 3 katlı boş binanın yıkımı ise kontrollü şekilde yapıldı. Bina, ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Yine aynı sırada bulunan 5 katlı başka bir bina da tedbir amaçlı tahliye edildi.
Dün sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılan yollar, enkaz kaldırma çalışmalarının sona ermesinin ardından normale döndü.