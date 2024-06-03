Küçükçekmece'de çöken binanın bulunduğu cadde trafiğe açıldı

Küçükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenle çöken binanın bulunduğu cadde trafiğe açıldı.

Güncel 03.06.2024 10:51 Giriş: 03.06.2024 10:51

Güncelleme: 03.06.2024 10:56 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: AA