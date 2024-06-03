Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Küçükçekmece'de çöken binanın bulunduğu cadde trafiğe açıldı

Küçükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenle çöken binanın bulunduğu cadde trafiğe açıldı.

Güncel
  • 03.06.2024 10:51
  • Giriş: 03.06.2024 10:51
  • Güncelleme: 03.06.2024 10:56
Kaynak: DHA
Küçükçekmece'de çöken binanın bulunduğu cadde trafiğe açıldı
Fotoğraf: AA

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kartalepe Mahallesi’nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak kurtartıldığı çöken binanın enkazı kaldırıldı.

Küçükçekmece’de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı çöken zemin artı 3 katlı binanın bitişiğindeki bina, belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı. 

Çöken binanın bitişiğinde bulunan ve risk taşıyan zemin artı 3 katlı boş binanın yıkımı ise kontrollü şekilde yapıldı. Bina, ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Yine aynı sırada bulunan 5 katlı başka bir bina da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Dün sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılan yollar, enkaz kaldırma çalışmalarının sona ermesinin ardından normale döndü.

Küçükçekmecede çöken bina: Gözaltındaki 2 kişi adliyeye sevk edildi
Küçükçekmecede 3 katlı bina çöktü: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
BirGün'e Abone Ol