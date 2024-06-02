Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi ile ilgili iddia

Küçükçekmece'de çöken 1988 yapımı 3 katlı binanın bitişiğindeki binanın sahibi olduğunu belirten kişi, "Biz kendi binamızı komple boşaltmış ve tahliye etmiştik. Bugünlerde de kendi binamızı yıkacaktık" dedi. Çöken binanın sahibi ile görüştüklerini kaydeden yurttaş, "Binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti. Kentsel dönüşüme sokmak istemedi" iddiasında bulundu.

Küçükçekmece'de bugün saat 08.40 sıralarında 1988 yapımı 3 katlı bina çöktü. Çöken binada enkaz altında kalan 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Çöken binada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılmış olup, enkazda kalan son kişiyi de kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜME SOKMAK İSTEMEDİ" İDDİASI

Olay yerine gelen ve çöken binanın bitişiğinde bulunan binanın sahibi olduğunu belirten kişi, kendi binalarının kentsel dönüşüm sürecinde olduğunu, yıkılan binanın ise sahibiyle iletişime geçtiklerini ifade etti.

"Biz kendi binamızı komple boşaltmış ve tahliye etmiştik" diyen yurttaş, "Elektriği, doğalgazı kesilmişti. Bugünlerde de kendi binamızı yıkacaktık. Bu talihsiz olay denk geldi. Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Bey ile görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti" ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüme sokmak istemedi" iddiasında bulunan yurttaş, "Ondan dolayı tabi bizler de müdahale edemedik bina sahibi olması münasebetiyle. Ama, bugün böyle talihsiz bir olay yaşandı. Geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.