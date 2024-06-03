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Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı

Küçükçekmece çöken binayla ilgili yürütülen soruşturmada bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı.

Güncel
  • 03.06.2024 18:15
  • Giriş: 03.06.2024 18:15
  • Güncelleme: 03.06.2024 22:04
Kaynak: İHA
Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı
İHA

Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili adliyeye sevk edilen bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı. 

Binanın giriş katındaki dönerciyi 2021 yılında tadilat yaparak faaliyete geçiren Özcan Kayar hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan, bina enkazında yapılan ilk bilirkişi incelemelerine göre kolon veya kiriş kesme yapılmadığının tespit edildiği öğrenildi. 

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