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Küçükçekmece'de doğal gaz sızıntısı nedeniyle çalışma başlatıldı

Küçükçekmece'de doğal gaz kaçağı tespit edilen caddede İGDAŞ ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ajans Haberleri
  • 05.10.2024 23:55
  • Giriş: 05.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 06.10.2024 00:12
Kaynak: AA
Küçükçekmece'de doğal gaz sızıntısı nedeniyle çalışma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Sultan Murat Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde yayılan koku üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı.

Bölgeye gelen itfaiye görevlilerinin doğal gaz kaçağı tespit etmesi üzerine İGDAŞ'a haber verildi.

Cadde tedbir amacıyla trafiğe kapatılırken, İGDAŞ ekibi mahalledeki doğal gaz akışını kesti.

Ekipler, bölgeye getirilen iş makineleriyle kazı çalışması başlattı.

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