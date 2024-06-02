Küçükçekmece'de enkazdan çıkarılan yurttaş yaşadıklarını anlattı

Küçükçekmece'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken binanın enkazından çıkarılan yurttaş yaşadıklarını "Hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra çöktü. Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm" ifadeleriyle anlattı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasında bulunan 1988 yapımı 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Olayda yaralanan 7 kişiden 5'i hastaneye nakledilirken 2 kişini tedaviye ihtiyacı olmadığı belirtildi.

"YATAKLA DOLABIN ARASINA GİRMENİN ÖNEMİNİ GÖRDÜM"

Enkaz altından çıkarılan Korkut Yılmaz, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"7 8 kişiydik. Bina sabah erken saatlerde çöktü. Hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra çöktü. Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı. Bazıları enkazda kaldı. 4 katlı binaydı. Bir risk taşımıyordu. Alt kat dükkan onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım. Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm."