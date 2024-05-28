Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atılmıştı: 7 kişi gözaltına alındı

Küçükçekmece’de maskeli ve motosikletli 2 kişi, bir iş yerine ses bombası attı. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel 28.05.2024 11:01 Giriş: 28.05.2024 11:01

Güncelleme: 28.05.2024 11:05 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA