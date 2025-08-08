Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı
Küçükçekmece bir iş yeri motosikletli iki kişi tarafından kurşunlandı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Küçükçekmece'de sanayi sitesindeki bir iş yeri, motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Marmara Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerine, sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırganlar kaçtı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.
Ekipler, kaçış anı güvenlik kamerasınca kaydedilen şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyor.