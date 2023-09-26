Küçükçekmece'de kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de marketten çıkan Dilek Subaşı, evine gitmeye çalışırken kamyonun altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Subaşı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kamyonun şoförü emniyete götürüldü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kamyon şoförü, marketin önüne yanaşmak isterken aynı anlarda marketten çıkan Dilek Subaşı'ya çarptı. Kazada, Subaşı kamyonunun altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Subaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BURADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR"

Mahalle sakini Mustafa Düz, "Kaza olduğunu görmedim ama burada sürekli kazalar oluyor. Bir bariyer, işaret yok. İlk defa olan bir şey değil, belediyenin buradaki trafiğe bir çözüm bulması gerekiyor" dedi.

Polis ekipleri kazaya neden olan kamyon şoförünün ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme sürüyor