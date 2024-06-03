Küçükçekmece'de kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

Küçükçekmece’de boş bir arazide piknik yapanlar tarafından bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Silahla vurulmuş şekilde bulunan kişinin yapılan incelemesinde polis, cansız bedenin kayıp olan Furkan Ç.’ye ait olduğunu tespit etti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Güncel 03.06.2024 07:26 Giriş: 03.06.2024 07:26

Güncelleme: 03.06.2024 07:30 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA