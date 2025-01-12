Küçükçekmece'de kazı çalışması yapılan yolda çökme meydana geldi

Küçükçekmece'de belediye ekiplerince daha önce kazı çalışması yapılan yolda çökme oldu.

Yeşilova Mahallesi Dördüncü Barbaros Sokak'ta belediye ekiplerince 2 hafta önce yapılan altyapı çalışması sonrası üzeri çakıl taşıyla kapatılan yolda, yağışın da etkisiyle çökme meydana geldi.

Önlem amacıyla yolun çöken bölümüne duba konuldu.

Çökmeyle birlikte oluşan çukur nedeniyle bazı araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, Fevzi Çakmak Mahallesi Çakmak Sokak ile Beşyol Mahallesi'ndeki Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki yollarda da altyapı çalışmaları sonrası oluşan çukur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.