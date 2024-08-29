Küçükçekmece'de metrobüs kaza yaptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır 38 yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 38 kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin, 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltına alındı.

Kaza, metrobüs hattının Sefaköy mevkisinde meydana geldi.

Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İKİ KİŞİ METROBÜSÜN ALTINDA KALDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazada yaralı sayısı 2'si ağır olmak üzere 38'e yükselirken, yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler bir süre yapılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valillikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"29.08.2024 Perşembe günü saat 08.48’de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, kapsamlı soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

İmamoğlu, "Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 hemşehrimizin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Kazayla ilgili başlattığımız kapsamlı soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 hemşehrimizin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Kazayla ilgili başlattığımız kapsamlı soruşturma devam ediyor. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 29, 2024

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Kaza yapan metrobüste bulunan bir yolcu, “Metrobüste orta yerdeydim nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda oldu.” dedi.

Bir başka yolcu ise, “Orta kapıda sağdaydım ben. Metrobüs çok kalabalıktı. Bizim metrobüs şeridinde gidiyordu. Diğeri yol çalışmasından dolayı içeri girerken bir çarpışma oldu.” diye konuştu.

YOLCULAR YÜRÜYEREK DURAKLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor.