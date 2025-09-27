Küçükçekmece'de otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 1 kişi yaralandı
Küçükçekmece’de park halindeki TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan 20 yaşındaki Kuzey E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki bir TIR’a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle TIR’ın altına giren otomobilde sıkışan genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Atakent Mahallesi 219. Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; 20 yaşındaki Kuzey E.nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücüye, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
İlk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Kuzey E., ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.