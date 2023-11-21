Küçükçekmece'de otomobil takla attı

Küçükçekmece'de seyir halindeki sürücü kullandığı otomobille önce önüne aniden çıkan araca ardından refüje çarparak takla attı.

Kaza, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 14.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 GGS 382 plakalı otomobil sürücüsü Cengiz Dervişoğlu aniden yola çıktı.

4 DVZ 642 plakalı otomobiliyle arkadan gelen Ramazan Yıldız, Dervişoğlu'nun otomobilini fark edemeyerek arkadan çarptı. Yıldız'ın kullandığı otomobil kazanın etkisiyle yol ayrımındaki refüje çarparak takla attı. Ramazan yıldız takla atan aracın içinde sıkıştı. Çevredekiler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ramazan Yıldız kendi imkânıyla otomobilden çıkarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı. Hafif şekilde yaralanan Yıldız, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeni ile trafiğe kapatılan Turgut Özal Bulvarı aracın kaldırılmasıyla normal haline döndü.