Küçükçekmece'de randevusuna yetişmek isterken kazada hayatını kaybetti

Bakırköy'de arkadaşlarıyla randevusuna yetişmek için cep telefonu uygulamasından çağırdığı motokurye beton pompası taşıyan kamyona çarptı. Kazada Betül Gürbüz (25), hayatını kaybederken motokurye tutuklandı.

Kaza, D-100 Karayolu yan yol Zeytinburnu istikametinde İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yol ayrımında Cumartesi günü 09.00 sıralarında meydana geldi. Muhasebecilik yapan Betül Gürbüz (25) arkadaşları ile Bakırköy'deki randevusuna geç kalmamak için cep telefonu uygulamasından motokurye çağırdı.

Gürbüz, motokurye Serkan A. ile yola çıktı. Hastane yol ayrımına geldikleri sırada, Serkan A. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki beton pompası taşıyan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve Betül Gürbüz yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ayağından ağır yaralanan Gürbüz'ü hastaneye kaldırdı. Hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Serkan A.nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kamyon şoförü Emrah D. ve motosiklet sürücüsü Serkan A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Adliyeye sevk edilen Serkan A. tutuklanırken Emrah D. serbest bırakıldı.