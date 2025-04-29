Küçükçekmece'de riskli olduğu değerlendirilen bina tahliye edildi
İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Küçükçekmece’de riskli olduğu tespit edilen 5 katlı bina tahliye edildi.
Kaynak: İHA
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı bina riskli olduğu tahmin edilerek tedbir amacıyla tahliye edildi
İstanbul’da 23 Nisan günü Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem yaşandı.
Depremin ardından Küçükçekmece Yeni Mahalle 3. Çeşme Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bina yapılan kontrollerin sonucunda tedbir amacıyla aynı gün tahliye edildi.
Tahliye sonrası zabıta ekiplerince sokağın bir kısmına şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.