Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Küçükçekmece'de bir kişi, silahlı saldırıda yaralandı.

Söğütlüçeşme Mahallesi Turgut Demir Sokak'taki Sefa Oto Sanayi Sitesi'nde oto tamircide çalışan Mehmet Ali D. (21) araç tamir ettiği sırada kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Mehmet Ali D. bacağından yaralandı, şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görgü tanığı olan iş yeri sahibi Engin Davulcu, sabah saatlerinde dükkana gelen eli silahlı bir kişinin, yaklaşık 10 yıldır yanlarında çalışan Mehmet Ali D'yi, bir arabanın içinde çalıştığı sırada camı kırıp ateş ederek bacağından vurduğunu söyledi.

Öte yandan, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yürüyerek gelen şüphelinin, bir panelvanın içinde çalışan Mehmet Ali D'nin yanına yaklaşarak camı kırıp ateş etmesi ve koşarak olay yerinden kaçması yer alıyor.