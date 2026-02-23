Giriş / Abone Ol
Küçükçekmece'de tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit eden minibüs şoförü tutuklandı

İstanbul Halkalı’da tartıştığı otomobil sürücüsünü bıçakla tehdit eden minibüs şoförü G.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Güncel
  • 23.02.2026 00:28
  • Giriş: 23.02.2026 00:28
  • Güncelleme: 23.02.2026 00:33
Kaynak: AA
Küçükçekmece'de tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit eden minibüs şoförü tutuklandı
Fotoğraf: DHA

Küçükçekmece'de tartıştığı otomobil sürücüsünü bıçakla tehdit edip, hakarette bulunan minibüs sürücüsü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 21 Şubat'ta Halkalı Mahallesi'nde bir minibüs sürücüsünün, tartıştığı otomobil sürücüsünü bıçakla tehdit edip, hakarette bulunduğu görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede kimlik bilgileri tespit edilen minibüs sürücüsü G.B.(32) ekiplerce yakalandı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamak", "trafikle ilgili yükümlülüklere ve yasaklara uymamak", "yol kullanıcılarının rahatını ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Ayrıca G.B'nin sürücü belgesine geçici olarak el konularak, aracı trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen G.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

