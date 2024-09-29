Küçükçekmece'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne para cezası

Küçükçekmece'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İkitelli Caddesi'nde 1'i kadın 2 kişinin üzerinde olduğu motosikletin, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kullanıldığı görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, motosikletin plakasından yola çıkarak sürücünün N.D, arkasında oturan kadının ise D.Ö. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 886 lira idari para cezası kesildi.

Motosikletin arkasında oturan N.D'ye ise koruma başlığı kullanmaması nedeniyle 690 lira para cezası uygulandı.

Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.