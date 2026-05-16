Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü: Apartmanlar tahliye edildi
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü. Çökme nedeniyle binanın bitişiğindeki iş yeri zarar gördü. Çevredeki apartmanlar tahliye edildi.
Kaynak: AA
Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çöken binanın çevresindeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken bitişiğindeki bir börekçide hasar oluştu.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Öte yandan, yıkımı yapılan binanın çökmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.