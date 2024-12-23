Küçükçekmece'de yılbaşı ağacına baltalı saldırı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yılbaşı etkinliklerinin yasaklanmasının ardından bu kez yılbaşı ağacına saldırı düzenlendi.

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, 2025 yılına sayılı günler kala Halkalı'da bulunan Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin yakınında bir çam ağacını süsledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ağacın ışıklarla süslendirilen ağaca kimliği belirsiz bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildiği görüldü.

Saldırganlar, ağaca tırmandı. Ardından ağacı baltayla keserek parçaladı. Ağacı yere düşüren saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.