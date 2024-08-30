Küçükçekmece'deki metrobüs kazası: 6 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin 6 kişi daha gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, yol bakım çalışmasında görev yapan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile yol bakım onarım müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemleri için emniyette götürüldü.

3 KİŞİNİN İŞLEMLERİ ADLİYEDE DEVAM EDİYOR

Kaza kapsamında daha önceden gözaltına alınan 4 kişiden metrobüs sürücüsü ile denetim amiri, emniyetteki işlemleri sonrası savcılık talimatıyla salıverilmiş, D.M.Ç ile diğer denetim amiri Ş.Y. adliyeye sevk edilmişti.