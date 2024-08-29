Küçükçekmece'deki metrobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece’de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 50 kişinin ise yaralandığı metrobüse kazasına ait net görüntüler ortaya çıktı.

Kazaya ilişkin, 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltına alınmıştı.

Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valillikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Öte yandan İstanbul Valiliği, yeni bir açıklama daha yaparak, "Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında an itibarıyla 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, kapsamlı soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

İmamoğlu, "Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 hemşehrimizin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Kazayla ilgili başlattığımız kapsamlı soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.