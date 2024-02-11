Küçükçekmece'deki silahlı saldırı: 1 saldırgan yakalandı

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırganlardan birinin yakalandığını bildirdi.

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırı ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında olaya karışan şüphelilerin yakalanması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silah mermisi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgaha kurşun isabet ettiği tespit edildi.

1 SALDIRGAN YAKALANDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Tekirdağ'da yaptığı açıklamada saldırganlardan birinin yakalandığını bildirdi.

"İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir" diyen Erdoğan, "Bir tanesi yakalandı. Diğerlerini de inşallah yakalayacağız."

NE OLMUŞTU?

Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti esnasında, saat 16.30 sıralarında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.

Saldırıda 32 yaşındaki E.G.D. ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti.

Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.