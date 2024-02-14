Küçükçekmece'deki silahlı saldırı: Gözaltına alınan 4 çocuk adliyeye sevk edildi

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 23 kişiden yaşları 18'den küçük olan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İHA'nın aktardığına göre, saldırının ardından gözaltına alınan 23 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 kişinin yaşlarının 18'den küçük olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Aziz Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti esnasında, saat 16.30 sıralarında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.

Saldırıda 32 yaşındaki E.G.D. ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti.

Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.