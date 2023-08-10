Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda bir kişi öldü

Küçükçekmece'de motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi öldü, yoldan geçen bir kişi de yaralandı.

Ajans Haberleri 10.08.2023 22:46 Giriş: 10.08.2023 22:46

Güncelleme: 10.08.2023 22:46 Kaynak: AA

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