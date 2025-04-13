Küçükçekmece'deki trafik kazasında ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede öldü

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de kazaya karışan otomobilin savrularak çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'deki trafik kazasında yaralanan ve sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ani Çanak, kurtarılamadı.

İnönü Caddesi'nde Kerem B. idaresindeki 34 FE 2882 plakalı panelvan, Timuçin K'nin kullandığı 34 HRA 601 plakalı otomobile çarpmıştı.

Savrulan otomobil, yolda yürüyen Ani Çanak'a çarparak ağır yaralanmasına neden olmuş, kazanın ardından her iki sürücü ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

Çanak'ın kazadan kısa süre önce şarküteriden alışveriş yapması ve kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.