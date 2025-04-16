Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi'nde öğretmen öğrenciyi darbetti!

Sarya TOPRAK

İstanbul Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi'nde skandal bir olay yaşandı.

Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi'nde E.Ç. isimli öğretmen bir ögrenciyi eylemlere katıldığı için darbetti.

Ailenin okula giderek idare ile görüşmesi üzerine idare aileden özür dileyerek şikâyetçi olmamalarını istedi. Aile ise hastaneye giderek darp raporu aldı. Darp raporunda öğrencinin göğüs bölgesinde lezyonlar saptandı.

Darbedilen öğrencinin ailesi bugün karakola gidip şikâyetçi olacaklarını belirterek BirGün'e konuştu.

Aile şu ifadeleri kullandı:

"Bizim çocuğumuz demokratik hakkını kullandığı için öğretmeni tarafından darbedildi. Biz bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Müdür yardımcısı artık özür dilese de ne fayda!"

Yarın Eğitim Sen'in çağrısıyla okul önünde basın açıklaması gerçekleştirilecek.