Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi'ndeki şiddet protesto edildi

İstanbul Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi'nde E.Ç. isimli öğretmenin bir ögrenciyi eylemlere katıldığı için darbetmesine tepki gösteren Eğitim Sen okul önünde basın açıklaması yaptı.

Okul idaresi aileden özür dileyerek şikâyetçi olmamalarını istemişti. Aile ise hastaneye giderek darp raporu almıştı. Darp raporunda öğrencinin göğüs bölgesinde lezyonlar saptanmıştı.

Basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Eğitim kamusal bir haktır. Tüm çocukların eğitimden eşit bir biçimde yararlanabilmesi esastır.

2014 yılında, dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından 44 okulda başlatılan ve başlangıçta “ulusal ve uluslararası projelerin yürütüleceği özel okullar” şeklinde sunulan proje okulları bugün itibariyle 2318 okula ulaşmış, kapsamı büyütülmüş ancak içeriği boşaltılmıştır. Ortada bir proje vardır ve bu proje açıkça eşitsizliğin kurumsallaştırılması, öğretmenlerin kırıntı düzeyinde kalan haklarının da ortadan kaldırılması, öğretmenin itibarsızlaştırılması projesidir.

Bu sürecin mimarı, bugünün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Daha 2014 yılında, dönemin müsteşarıyken söylediği şu sözler bugün yaşadıklarımızın habercisiydi:

“Mevzuatlar bize engel oluyor. Ama biz siyasi iradeyle hareket ediyoruz. Mevzuatlara rağmen bildiğimizi yapacağız.” Bakanın mevzuatlara rağmen dediği öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliği ve eğitim emekçilerinin kazanılmış haklarının gasp edilmesidir.

Bakanlık; herhangi bir kriter ilanı yapmadan, kıdem, hizmet puanı ya da mesleki yeterlilik gibi objektif göstergelere bakmadan, istediği öğretmeni ya da eğitim yöneticisini proje okullarına atayabilmektedir. Bu uygulama, yıllardır eğitimde adalet ve hakkaniyet duygusunu ciddi anlamda zedelemekte; emek, birikim ve mesleki yetkinlik yok sayılmaktadır. Bakanlığın yetkisinde denilen atama yetkisi esasen okul müdürlerinin iki dudağı arasındadır. Bakanlık proje okulları adı altında bir derebeylik sistemi kurmuştur. Bu derebeylik sisteminin hiçbir kuralı yoktur. Küçükçekmece’nin sınavla öğrenci alan Anadolu Lisesi’nde 53 öğretmenin 10’u hakkında bugüne kadar yetkililerden izin alınması gereken hiçbir işlem yapılmadan soruşturma açılmıştır. Bu 10 öğretmenin neredeyse tamamı proje okullarına atanmış, öğrencilerle yakın bağlar kurmuş, akademik başarıları yüksek öğretmenlerdir. Bu kadar öğretmenin okul idaresinin onayı ya da bilgisi olmadan atanması başlı başına bir skandaldır.

Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi'nden adeta sürgün edilen öğretmenlerine öğrenciler sahip çıkmış, tepkilerini dile getirmiştir; buna karşı okul idaresi baskı ve tehditlere başvurmuştur. Ne var ki tepki gösteren öğrencilerden biri, başka bir sebeple ama bundan olduğunu düşündürecek biçimde bir başka öğretmen tarafından darp edilmiştir. Bu vahim olay, proje okullarının yol açtığı keyfi uygulamaların ve kuralsız atamaların dolaylı bir sonucudur. Bizler öğretmen onurunu ve itibarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz, aynı zamanda öğrencilerimize yönelik her türlü şiddetin de karşısında yer alacağız. Öğrencilerin haklı taleplerini disiplin soruşturması, şiddet ve baskı yöntemleriyle bastırma girişimlerinin de karşısında yer alacağız.

Şu çok iyi bilinsin bizler eğitim sen, Küçükçekmece halkı, Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi mezun öğrencileri, velileri olarak öğrencilerimizin haklı tepkilerinin arkasındayız. Buradan adeta sürgün edilmiş değerli öğretmenlerimizin daima yanındayız. Bugün sizin elinizde olan terazi emin olun gün gelir sizi de tartar.

Buradan Milli Eğitim Bakanı ve siyasi iktidara sesleniyoruz:

* Tüm öğretmenler için eşit ve adil atama sistemi istiyoruz!

* Tüm öğrenciler için eşit ve nitelikli eğitim hakkı istiyoruz!

Eğitim emekçileri olarak bu uygulamalara boyun eğmeyecek, öğrenci-öğretmen-veli hep birlikte dayanışma ruhu içerisinde bizlere proje olarak dayatılan bu karanlığı kabul etmeyeceğiz, omuz omuza mücadelemizi büyüteceğiz!"