Küçükçekmece’de 17 tane aracın lastiği kesildi

Küçükçekmece’de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeki 17 tane aracın lastiği kesildi. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar karşılaştıkları manzarayla şoke olurken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar araç lastiklerinin kesildiğini fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede sokakta park halindeki 17 aracın lastiğinin kesildiğini belirledi. Vatandaşlardan kimisi aracını tamirciye götürürken kimisi de sokakta bekletmeye devam etti. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.





