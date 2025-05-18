Küçükçekmece’de 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece’de 7 katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, yandaki binalara sirayet etmeden söndürüldü.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Burcu Sokak’ta bulunan 7 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede çatıyı etkisi altına aldı. Vatandaşların cep telefonu görüntülerine de yansıyan yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla yangına müdahalede bulundu. Yangın bitişikteki binalara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmayan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının kayınvalidesinin evinde yaşandığını söyleyen Volkan Çeçen, "Yanan ev kaynanamın evi zaten. En üst katta kendisi oturuyordu. Telefon geldi. Neden çıktığını bilmiyoruz. Alevler yükselmişti. Çatı komple yok olmuş gibiydi. Yine de Allah razı olsun, yetiştiler. Çatının kapısını açtıklarında ateş yüzlerine vurmuş. Yukarıda birileri var sanarak kapıyı açmışlar, ateş yüzlerine vurmuş. Kendilerini zor dışarı atmışlar." dedi.