Küçükçekmece’de araç yangını

Küçükçekmece’de seyir halindeki araç alev alev yandı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece İstasyon Caddesi üzerinde sabaha karşı 04.00 saatlerinde seyir halinde gitmekte olan bir araç alev alarak yanmaya başladı.

Yanan aracın yol kenarına çekildiği ve zaman zaman ufak patlamaların yaşandığı gözlemlendi.

Güvenlik sebebiyle İstasyon Caddesi’nde trafiğe kapatıldı.

Çevredekiler ve cadde üzerindeki diğer sürücüler tarafından aracın alev aldığı anlar görüntülendi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.